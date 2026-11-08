«Мерседес» упустил шанс побить собственный рекорд по подиумам подряд

У команды Формулы-1 «Мерседес» прервалась серия подиумов, которая длилась с самого старта сезона. Хотя бы кто-то из дуэта Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла входил в топ-3 на протяжении 19 этапов подряд. Это являлось повторением рекорда «Мерседеса» по подиумам подряд со старта сезона, установленного в 2014 году. Превзойти это достижение не вышло, так как Расселл финишировал на Гран-при Бразилии четвёртым, а Антонелли — пятым.

Если же говорить о подиумах подряд на протяжении нескольких сезонов, то нынешняя серия позволила «Мерседесу» разделить места с шестого по девятое: 19 подиумов подряд были у «Макларена» в 2007-2008 годах, «Ред Булл» в 2010-2011 годах и в сезоне-2022. Рекорд принадлежит «Феррари»: 53 подиума подряд в 1999-2002 годах.