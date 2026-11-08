15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» упустил шанс побить собственный рекорд по подиумам подряд

«Мерседес» упустил шанс побить собственный рекорд по подиумам подряд
Комментарии

У команды Формулы-1 «Мерседес» прервалась серия подиумов, которая длилась с самого старта сезона. Хотя бы кто-то из дуэта Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла входил в топ-3 на протяжении 19 этапов подряд. Это являлось повторением рекорда «Мерседеса» по подиумам подряд со старта сезона, установленного в 2014 году. Превзойти это достижение не вышло, так как Расселл финишировал на Гран-при Бразилии четвёртым, а Антонелли — пятым.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

Если же говорить о подиумах подряд на протяжении нескольких сезонов, то нынешняя серия позволила «Мерседесу» разделить места с шестого по девятое: 19 подиумов подряд были у «Макларена» в 2007-2008 годах, «Ред Булл» в 2010-2011 годах и в сезоне-2022. Рекорд принадлежит «Феррари»: 53 подиума подряд в 1999-2002 годах.

Материалы по теме
У «Мерседеса» три разворота, а «Феррари» лишили даже седьмого места. Каким был ГП Бразилии