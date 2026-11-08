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Хэмилтон объяснил, почему не смог развить успех после прорыва с 20-го на девятое место

Хэмилтон объяснил, почему не смог развить успех после прорыва с 20-го на девятое место
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на Гран-при Бразилии. Напомним, при старте британец смог прорваться с 20-й на девятую позицию, на которой он и финишировал.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Да, это был очень, очень, очень тяжёлый день и сложный уикенд, думаю, для всей команды. На сухой трассе нам было тяжело, но старт получился отличным. К сожалению, задние шины сильно раздулись и перегрелись, поэтому мне пришлось непросто. После этого я пытался как можно скорее перейти на слики и в итоге сделал это довольно рано, думаю, одним из первых.

Я чувствовал себя вполне комфортно. В тех условиях было очень сложно пилотировать. Затем нам пришлось совершить дополнительный пит-стоп, и, думаю, в конечном счёте из-за этого мне пришлось отыгрывать очень много позиций. А ближе к концу мне сообщили, что морось, скорее всего, сохранится. Последнее сообщение, которое я получил, было именно таким. И я подумал: «Хорошо, сейчас мой момент, нужно продолжать атаковать». Я мог ехать в таких условиях, и мне не сообщили, что в первом секторе дождь усилился.

На подходе к первому повороту я немного потерял машину и, к сожалению, лишился нескольких позиций. Но в остальном команда проделала отличную работу», — сказал Хэмилтон для Sky Sports.