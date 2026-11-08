Леклер забавно отреагировал, узнав о расследовании эпизода с Лоусоном во время интервью

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не знал, что стюарды начали расследование его эпизода с Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз») на последних кругах Гран-при Бразилии.

— Этот момент с Лоусоном уже отмечен? Его уже расследуют?

— О? Я не знаю, мне кажется, нет? – удивлённо ответил Леклер в интервью для Viaplay.

Фото: Viaplay

Фото: Viaplay

Фото: Viaplay

Фото: Viaplay

Напомним, на предпоследнем круге Леклер преследовал новозеландца и попытался его обогнать в третьем секторе, однако коснулся его и Лоусона чуть не развернуло. Позже активная борьба за седьмое место продолжилась, и в начале финишного круга монегаск всё же обогнал Лоусона. Разбирательство было назначено на 22:45 мск. На момент публикации финального решения опубликовано не было.