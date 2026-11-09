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Алонсо: мы поборолись с «Феррари» в начале, а к финишу были близки к «Мерседесу» по темпу

Алонсо: мы поборолись с «Феррари» в начале, а к финишу были близки к «Мерседесу» по темпу
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отметил, что на мокрой трассе Гран-при Бразилии команда смогла показать неожиданно хороший темп.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«На мокрой трассе мы были лучше, чем на сухой. Темп оказался довольно хорошим, и это стало сюрпризом. Машина хорошо работала на протяжении всей гонки. Нам по-прежнему очень сильно не хватает скорости на прямых, и компенсировать это сложно. Но в нынешнем положении мы смогли побороться с «Феррари» в начале гонки, а ближе к финишу даже были близки к «Мерседесу» по темпу. Так что, учитывая всё, что мы теряем на прямых, в поворотах машина вела себя довольно хорошо.

Гонка получилась лучше, чем весь уикенд. На свободных заездах мы были не очень довольны машиной, но в гонке нашли более подходящее рабочее окно. Посмотрим, что сможем сделать на следующем этапе. Мы точно знаем, что нам нужно улучшить», — приводит слова Алонсо издание AS.

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