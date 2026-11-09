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Лоусон назвал манёвр Леклера «фирменным приёмом» и вспомнил его обгон Албона в Формуле-2

Лоусон назвал манёвр Леклера «фирменным приёмом» и вспомнил его обгон Албона в Формуле-2
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон сравнил инцидент с Шарлем Леклером из «Феррари» на Гран-при Сан-Паулу с эпизодом из гонки Формулы-2 в Абу-Даби в 2017 году. Тогда монегаск аналогичным манёвром обошёл Алекса Албона и в итоге одержал победу. После столкновения на «Интерлагосе» Леклера вызвали к стюардам.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Думаю, его переднее крыло задело мою шину, так что нам очень повезло. Мне кажется, всё было в точности как в Формуле-2 в Абу-Даби много лет назад, когда он обогнал Албона. Он сделал примерно то же самое, так что, возможно, это его фирменный приём. Не знаю, разрешено ли так делать или нет. Мы ещё изучим