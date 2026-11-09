15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бермана оштрафовали за инцидент с Леклером на пит-лейне

Бермана оштрафовали за инцидент с Леклером на пит-лейне
Комментарии

Гонщик «Хааса» Оливер Берман получил штраф от стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1. Британский пилот был оштрафован на пять секунд за небезопасный выпуск с пит-стопа, когда представителю «Феррари» Шарлю Леклеру пришлось тормозить, чтобы избежать контакта с Берманом.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

На итоговое место Бермана в классификации Гран-при Бразилии это наказание не повлияло: англичанин сохранил за собой 17-ю позицию.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 14.602.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +24.485.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.991.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +36.071.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +56.475.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:13.586.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:15.402.
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») 1 круг.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
13. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
17. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
18. Серхио Перес («Кадиллак») +2 круга.
19. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.
20. Рафаэл Камара («Хаас») +2 круга.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
Серхио Перес («Кадиллак») — сход.

Материалы по теме