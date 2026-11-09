Бермана оштрафовали за инцидент с Леклером на пит-лейне

Гонщик «Хааса» Оливер Берман получил штраф от стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1. Британский пилот был оштрафован на пять секунд за небезопасный выпуск с пит-стопа, когда представителю «Феррари» Шарлю Леклеру пришлось тормозить, чтобы избежать контакта с Берманом.

На итоговое место Бермана в классификации Гран-при Бразилии это наказание не повлияло: англичанин сохранил за собой 17-ю позицию.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 14.602.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +24.485.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.991.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +36.071.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +56.475.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:13.586.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:15.402.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») 1 круг.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

13. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.

16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.

17. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

18. Серхио Перес («Кадиллак») +2 круга.

19. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.

20. Рафаэл Камара («Хаас») +2 круга.

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

Серхио Перес («Кадиллак») — сход.