Бермана оштрафовали за инцидент с Леклером на пит-лейне

Гонщик «Хааса» Оливер Берман получил штраф от стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1. Британский пилот был оштрафован на пять секунд за небезопасный выпуск с пит-стопа, когда представителю «Феррари» Шарлю Леклеру пришлось тормозить, чтобы избежать контакта с Берманом.
На итоговое место Бермана в классификации Гран-при Бразилии это наказание не повлияло: англичанин сохранил за собой 17-ю позицию.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 14.602.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +24.485.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.991.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +36.071.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +56.475.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:13.586.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:15.402.
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») 1 круг.
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
13. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
14. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
15. Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
16. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
17. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
18. Серхио Перес («Кадиллак») +2 круга.
19. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.
20. Рафаэл Камара («Хаас») +2 круга.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
Серхио Перес («Кадиллак») — сход.