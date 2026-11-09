Леклер получил штраф за контакт с Лоусоном и лишился седьмого места на Гран-при Бразилии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был наказан стюардами за контакт с представителем «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном на 70-м круге Гран-при Бразилии. Монегаск получил пять секунд штрафа и опустился на восьмую строчку в общем протоколе, пропустив самого Лоусона.

«Стюарды выслушали пилота болида №16 (Шарля Леклера), пилота болида №30 (Лиама Лоусона), представителей команд, а также изучили данные системы позиционирования и маршалинга, видеозаписи и записи бортовых камер. По итогам рассмотрения было установлено, что болид №16 столкнулся с болидом №30 в 12-м повороте.

Несмотря на то что контакт был незначительным и болид №30 после него сохранил лидерство, пилот болида №30 заявил, что столкновение повредило задний левый обод колеса его машины, а также позволило болиду №16 приблизиться к нему на трассе и впоследствии совершить обгон пятью поворотами позже.

Кроме того, согласно Руководству по пилотированию, болид №30 имел преимущество при входе в поворот, и именно пилот болида №16 должен был предпринять необходимые действия, чтобы избежать столкновения. Пилот болида №16 заявил, что контакт был незначительным и не повлёк очевидных спортивных последствий.

Мы признаём, что столкновение было незначительным. Однако, и