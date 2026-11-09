Леклер: для меня борьба с Лоусоном была весёлой, но, возможно, другие считают иначе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал борьбу с Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Буллз» на Гран-при Сан-Паулу.

«Я действовал на пределе, но для меня это часть гонок. Только сейчас узнал, что в отношении меня начали расследование. Раньше я об этом не знал. Для меня это была весёлая борьба, но, возможно, другие считают иначе», – сказал Леклер в интервью Sky Sports.

Напомним, на предпоследнем круге Леклер преследовал новозеландца и попытался его обогнать в третьем секторе, однако коснулся его и Лоусона чуть не развернуло. Позже активная борьба за седьмое место продолжилась, и в начале финишного круга монегаск всё же обогнал Лоусона. Стюарды наказали Леклера за инцидент пятью секундами.