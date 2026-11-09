Антонелли получил пятисекундный штраф на Гран-при Бразилии за опасный выезд с пит-лейна

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли был наказан стюардами после гонки Гран-при Бразилии. Итальянец получил пятисекундный штраф за опасный выезд с пит-лейна, создавший потенциальную угрозу столкновения с Франко Колапинто из «Альпин».

В решении стюардов говорится, что Антонелли выпустили с пит-лейна в тот момент, когда по быстрой полосе приближался другой автомобиль. На скользком покрытии пилот «Мерседеса» на мгновение потерял контроль над машиной и был вынужден принять меры, чтобы избежать столкновения. Представители команды признали, что выезд можно было организовать безопаснее. В итоге стюарды постановили добавить пять секунд к итоговому времени гонки Антонелли. На итоговое место итальянца это не повлияло.