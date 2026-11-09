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Антонелли получил пятисекундный штраф на Гран-при Бразилии за опасный выезд с пит-лейна

Антонелли получил пятисекундный штраф на Гран-при Бразилии за опасный выезд с пит-лейна
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли был наказан стюардами после гонки Гран-при Бразилии. Итальянец получил пятисекундный штраф за опасный выезд с пит-лейна, создавший потенциальную угрозу столкновения с Франко Колапинто из «Альпин».

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

В решении стюардов говорится, что Антонелли выпустили с пит-лейна в тот момент, когда по быстрой полосе приближался другой автомобиль. На скользком покрытии пилот «Мерседеса» на мгновение потерял контроль над машиной и был вынужден принять меры, чтобы избежать столкновения. Представители команды признали, что выезд можно было организовать безопаснее. В итоге стюарды постановили добавить пять секунд к итоговому времени гонки Антонелли. На итоговое место итальянца это не повлияло.

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