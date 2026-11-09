Вассёр — о Хэмилтоне: нельзя провести сильный первый круг и думать, что это не повлияет

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал проблемы команды с темпом и шинами по ходу Гран-при Бразилии, с которыми столкнулись Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. По мнению Вассёра, падение темпа Хэмилтона после старта было вызвано агрессивной ездой Льюиса на первых кругах, что привело к росту давления в шинах.

«Вероятно, дело было в давлении в шинах. У каждого решения есть свои плюсы и минусы. На старте он выступил очень хорошо, но в середине отрезка дела пошли уже не так удачно. Нельзя провести настолько сильный первый круг и рассчитывать, что это не повлияет и не повлечёт за собой определённых последствий. По ходу гонки у нас возникли некоторые проблемы с шинами, нам немного не хватило скорости, поэтому всё сложилось не совсем так, как мы хотели. Определённо, мы можем выступить лучше.

На протяжении практически всей гонки нам не хватало стабильности. Должен сказать, что в те моменты, когда мы теряли темп, дело было скорее в ошибках, поскольку машиной было очень сложно управлять, и именно это приводило к потере скорости. При этом Шарль действительно