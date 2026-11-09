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Камара прокомментировал дебютный Гран-при в Формуле-1. Бразилец стал последним

Камара прокомментировал дебютный Гран-при в Формуле-1. Бразилец стал последним
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Гонщик «Хааса» Рафаэл Камара поделился впечатлениями от дебютной гонки в Формуле-1, которая прошла в непростых погодных условиях на трассе «Интерлагос». Бразилец финишировал последним.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Да, определённо, гонка получилась непростой. Думаю, за один заезд я столкнулся практически со всеми возможными условиями. В начале я просто старался удержаться на трассе, а затем допустил ошибку, после которой пришлось непросто. Но, думаю, если сравнивать со вчерашним днём, сегодня был один положительный момент: мы обошлись без повреждений. При этом это определённо была гонка, из которой можно извлечь много уроков на будущее. Нам с командой предстоит многое проанализировать и учесть, чтобы в следующий раз быть лучше подготовленными», — сказал Камара в видео для Формулы-1.

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