Антонелли высказался о проблемах с машиной и развороте, стоивших Кими лидерства

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Бразилии.

«Я разочарован своей гонкой, потому что чувствовал, что победа была рядом. У нас был очень сильный старт, и темп на промежуточных шинах был очень хорошим. Как только мы перешли на „софт“, то я начал входить в хороший ритм, однако начал чувствовать что-то странное в работе задней части машины. Она была очень нестабильна, особенно в некоторых скоростных поворотах, ну а затем меня развернуло. Это привело к блокировке колёс, что сказалось на остатке гонки.

Когда мы позднее поставили новый комплект, темп вновь был сильным, так что всё расстраивает. Нам нужно точно понять, что случилось", — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».