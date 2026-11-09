Пиастри указал на очень позитивный момент при финише шестым на Гран-при Бразилии

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри оценил свой шестой результат в гонке Гран-при Бразилии после старта десятым.

«Хороший результат после немного уикенда в сложных условиях, особенно в начале гонки, когда было скользко и у меня ушло время на то, чтобы войти в ритм. Как только я сделал это, темп был сильным, особенно на „софте“, что очень позитивно. Я доволен тем, насколько временами конкурентоспособны мы были. Хотя есть ощущение, что шестое место — ниже, чем того заслуживало наше выступление.

Машина сделала шаг вперёд в этот уикенд, но нам всё ещё нужно сделать её быстрее и проще в управлении — и сократить отставание от «Ред Булл» и «Мерседеса». Поздравляю «Мерседес» с победой в Кубке конструкторов, ну а я с нетерпением жду борьбы с ними в следующем сезоне", — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».