Хэмилтон объяснил, почему заехал за промежуточными шинами на круг позже большинства

Семикратный чемпион мира, британский гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил, почему не поехал на пит-лейн одновременно с большинством пилотов, когда в концовке Гран-при Бразилии усилился дождь. В конце следующего круга британец едва не разбил машину, когда его развернуло на подъёме к заезду на пит-лейн и стартовой прямой.

«Последним сообщением, которое я получил, было, что должно и дальше так моросить. И я подумал: хорошо, это мой шанс продолжать атаковать, я могу остаться на трассе в таких условиях. Я подъезжал к финальному повороту, и прямо перед пит-лейном мне сказали заезжать. Я был прямо за Лоусоном. Он заехал, а я остался.

Мне не сказали, что в первой части круга дождь усилился. Если бы я знал, то заехал. Как только доехал до первого поворота, осознал, что стало мокро. Просто не хватило информации. В конечном счёте вина на мне. Приношу извинения перед командой. Я выложился по максимуму. Просто сегодня не было темпа, к сожалению», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.