«Я решил рискнуть». Джордж Расселл — о развороте на пит-лейне на Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал разворот на выезде с пит-лейна во время Гран-при Бразилии Формулы-1, прошедшем на трассе «Интерлагос». Британец на первом отрезке сражался за подиум, но из-за ошибки после перехода на слики Расселл финишировал только четвёртым — почти в десяти секундах позади Исака Хаджара.

«Я не уверен, что произошло. Я решил рискнуть, поскольку почувствовал запах возможности, и заплатил за это цену. В такие моменты ты либо много отыгрываешь, либо много теряешь. В этот раз сыграло против нас. Иронично, что из-за этого я не поехал в боксы [за вторым комплектом „софта“ — Прим. „Чемпионата“], что по сути вернуло меня в гонку.

На „софте“ я показывал сильный темп, был быстрее всех, причём довольно долго. Так что позитивные моменты тоже были», — приводит слова Джорджа Расселла издание RacingNews365.