15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я решил рискнуть». Джордж Расселл — о развороте на пит-лейне на Гран-при Бразилии

«Я решил рискнуть». Джордж Расселл — о развороте на пит-лейне на Гран-при Бразилии
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал разворот на выезде с пит-лейна во время Гран-при Бразилии Формулы-1, прошедшем на трассе «Интерлагос». Британец на первом отрезке сражался за подиум, но из-за ошибки после перехода на слики Расселл финишировал только четвёртым — почти в десяти секундах позади Исака Хаджара.

«Я не уверен, что произошло. Я решил рискнуть, поскольку почувствовал запах возможности, и заплатил за это цену. В такие моменты ты либо много отыгрываешь, либо много теряешь. В этот раз сыграло против нас. Иронично, что из-за этого я не поехал в боксы [за вторым комплектом „софта“ — Прим. „Чемпионата“], что по сути вернуло меня в гонку.

На „софте“ я показывал сильный темп, был быстрее всех, причём довольно долго. Так что позитивные моменты тоже были», — приводит слова Джорджа Расселла издание RacingNews365.

Материалы по теме
«Феррари» вновь всё завалила, по «Мерседесу» — вопросики на будущее. Анализ Гран-при
«Феррари» вновь всё завалила, по «Мерседесу» — вопросики на будущее. Анализ Гран-при