Кайл Ларсон стал чемпионом NASCAR Cup Series ещё до финиша финальной гонки

На овале «Хомстед-Майами Спидвей» состоялась гонка Season Finale 400 — заключительный этап сезона NASCAR Cup Series, и уже по итогам первой стадии заезда Кайл Ларсон гарантировал себе чемпионство. Пилот Hendrick Motorsports закончил первый сегмент гонки четвёртым, опередил Денни Хэмлина и проиграл Кристоферу Беллу лишь один балл, что сделало Кайла недосягаемым в общем зачёте независимо от дальнейшего развития событий в гонке.

Для Кайла Ларсона это третий в карьере и второй подряд титул чемпиона. В последний раз пилоту удавалось выиграть два чемпионата NASCAR Cup Series подряд в 2010 году, когда Джимми Джонсон завоевал свой пятый титул из семи. Кроме того, Ларсон стал 11-м пилотом в истории, выигравшим более двух чемпионатов. Для Hendrick Motorsports это уже 16-й титул — столько не выигрывала ни одна другая команда NASCAR.

Кайл Ларсон празднует третью победу в чемпионате Фото: Sean Gardner/Getty Images

Победу в Хомстеде одержал Райан Блейни из Team Penske. На предпоследнем круге он обогнал по внешней траектории Тайлера Реддика и завоевал 21-й победу в карьере. Для Блейни эта победа стала первой на «Хомстед-Майами Спидвей». Тайлер Реддик пересёк линию финиша вторым, третье место занял Уильям Байрон, а на четвёртой позиции расположился Кристофер Белл — вице-чемпион сезона-2026.

NASCAR Cup Series. Season Finale 400 (топ-12):

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 267 кругов.

2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0.3 сек.

3. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.5.

4. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.2.

5. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +2.1.

6. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.2.

7. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +2.5.

8. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») +4.4.

9. Ноа Грэгсон (Front Row Motorsports / «Форд») +4.9.

10. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») +5.0.

11. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +5.5.

12. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +5.6.

По итогам сезона Кайл Ларсон опередил ближайшего соперника на 49 очков. Для Кристофера Белла второе место стало лучшим результатом в карьере (предыдущий рекорд — третье место в сезоне-2022). На третьей строчке чемпионат завершил Денни Хэмлин, вице-чемпион прошлого года. Хэмлин дебютировал в NASCAR Cup Series в 2005 году и выиграл 64 гонки, однако ещё ни разу не был чемпионом. В этом году он закончил чемпионат в топ-3 уже в шестой раз в карьере.

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