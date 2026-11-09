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Алонсо — о ГП Бразилии: могли быть на секунду быстрее «Мерседесов» с тем же двигателем

Алонсо — о ГП Бразилии: могли быть на секунду быстрее «Мерседесов» с тем же двигателем
Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался по итогам Гран-при Бразилии о темпе болида.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

— Учитывая, сколько мы теряем на прямых, это значит, что, вероятно, мы могли бы быть, возможно, на секунду быстрее [«Мерседесов»] на круге с тем же двигателем. Так что, как я сказал, машина была феноменальной.

— Удалось ли тебе хоть немного получить удовольствие от этого уикенда? Я знаю, это...
— Я не получаю удовольствия. Просто приезжаю, делаю свою работу, но нет никакого веселья — мы постоянно ездим с разными подходами и инструментами. Так что усердно работаем ради следующего года, чтобы сократить отставание и оказаться немного в более конкурентной среде, — сказал Алонсо в эфире F1 TV.

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