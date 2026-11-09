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«Не сказал, что идёт дождь». Опубликованы радиопереговоры Хэмилтона о позднем пит-стопе

«Не сказал, что идёт дождь». Опубликованы радиопереговоры Хэмилтона о позднем пит-стопе
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Опубликованы радиопереговоры 41-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, выступающего за команду «Феррари», и его гоночного инженера Карло Санти во время основной гонки Гран-при Бразилии.

На 62-м круге Льюис не заехал в боксы после сигнала от Санти и в итоге перешёл на промежуточные шины позже большинства в пелотоне, что привело к развороту на «софте».

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Вот чёрт… Ты же не сказал мне, что идёт дождь. Я думал, что смогу ехать дальше [на «софте»]… На трасе всё было нормально [после разворота]. Какой я сейчас вообще?» — сказал Хэмилтон.

«Я не знаю… Сейчас мы девятые, защищаем позицию», — ответил Санти.

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