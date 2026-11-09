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Льюис Хэмилтон поздравил «Мерседес» с победой в Кубке конструкторов

Льюис Хэмилтон поздравил «Мерседес» с победой в Кубке конструкторов
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Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поздравил свою бывшую команду «Мерседес» с победой в Кубке конструкторов.

«Поздравляю, парни, я так рад за вас. Заслуженно», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, «Мерседес» стал победителем Кубка конструкторов по итогам минувшего Гран-при Бразилии. Британец Джордж Рассел финишировал четвёртым, новый чемпион мира итальянец Андреа Кими Антонелли — пятым. Победителем этапа стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу команды в Кубке конструкторов.

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