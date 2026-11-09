Льюис Хэмилтон поздравил «Мерседес» с победой в Кубке конструкторов

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поздравил свою бывшую команду «Мерседес» с победой в Кубке конструкторов.

«Поздравляю, парни, я так рад за вас. Заслуженно», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, «Мерседес» стал победителем Кубка конструкторов по итогам минувшего Гран-при Бразилии. Британец Джордж Рассел финишировал четвёртым, новый чемпион мира итальянец Андреа Кими Антонелли — пятым. Победителем этапа стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.

Ранее глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал победу команды в Кубке конструкторов.

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