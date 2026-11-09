Алонсо выложил в соцсети фото, где обгоняет Хэмилтона на ГП Бразилии

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», после Гран-при Бразилии выложил в социальные сети фотографию, на которой запечатлён его удачный обгон семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

Алонсо совершил обгон по внешней траектории на 10-м круге.

Фото: Кадр из трансляции

«Сегодня было несколько весёлых сражений! Не тот результат, на который рассчитывали, но было много борьбы и ярких моментов. Гонки в Бразилии — всегда удовольствие. Спасибо за потрясающую поддержку!» — подписал изображение Алонсо.

По итогам гонки испанец стал 12-м, а Хэмилтон — девятым