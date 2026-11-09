15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо выложил в соцсети фото, где обгоняет Хэмилтона на ГП Бразилии

Алонсо выложил в соцсети фото, где обгоняет Хэмилтона на ГП Бразилии
Комментарии

45-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», после Гран-при Бразилии выложил в социальные сети фотографию, на которой запечатлён его удачный обгон семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

Алонсо совершил обгон по внешней траектории на 10-м круге.

Фото: Кадр из трансляции

«Сегодня было несколько весёлых сражений! Не тот результат, на который рассчитывали, но было много борьбы и ярких моментов. Гонки в Бразилии — всегда удовольствие. Спасибо за потрясающую поддержку!» — подписал изображение Алонсо.

По итогам гонки испанец стал 12-м, а Хэмилтон — девятым