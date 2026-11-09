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Лиам Лоусон близок к продлению контракта с «Рейсинг Буллз» — The Race

Лиам Лоусон близок к продлению контракта с «Рейсинг Буллз» — The Race
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Пилот «Рейсинг Буллз» новозеландец Лиам Лоусон близок к продлению контракта с командой, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, Лоусон упрочил своё положение благодаря успешному выступлению на минувшем Гран-при Бразилии, где стал восьмым. Окончательное решение со стороны акционеров пока не принято, ожидается, что официальное заявление будет сделано до начала Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 20 по 22 ноября.

После 20 этапов из 22 в сезоне-2026 Лоусон располагается на восьмом месте в личном зачёте пилотов, его напарник британец Арвид Линблад – 11-й.

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