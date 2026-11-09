«Невероятная икона». Вольф — об одинаковом количестве Кубков конструкторов с Уильямсом

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что по выигранным Кубкам конструкторов он сравнялся с легендарным основателем и многолетним руководителем «Уильямса» Фрэнком Уильямсом.

На счету Вольфа и Уильямса теперь по девять выигранных Кубков конструкторов.

«Фрэнк — такая невероятная икона этого спорта, и сравняться с ним по титулам в Кубке конструкторов — никогда не думал, что это вообще возможно. У меня были близкие отношения с Фрэнком, и быть на этом уровне — потрясающе. Не могу в это поверить», — приводит слова Вольфа издание Autosport.

По итогам Гран-при Бразилии «Мерседес» стал досрочным победителем Кубка конструкторов сезона-2026.