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«Невероятная икона». Вольф — об одинаковом количестве Кубков конструкторов с Уильямсом

«Невероятная икона». Вольф — об одинаковом количестве Кубков конструкторов с Уильямсом
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал тот факт, что по выигранным Кубкам конструкторов он сравнялся с легендарным основателем и многолетним руководителем «Уильямса» Фрэнком Уильямсом.

На счету Вольфа и Уильямса теперь по девять выигранных Кубков конструкторов.

«Фрэнк — такая невероятная икона этого спорта, и сравняться с ним по титулам в Кубке конструкторов — никогда не думал, что это вообще возможно. У меня были близкие отношения с Фрэнком, и быть на этом уровне — потрясающе. Не могу в это поверить», — приводит слова Вольфа издание Autosport.

По итогам Гран-при Бразилии «Мерседес» стал досрочным победителем Кубка конструкторов сезона-2026.

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