Оскар Пиастри расторг контракт с Марком Уэббером, который был его менеджером

25-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», на своих страницах в социальных сетях объявил, что бывший пилот «Королевских гонок» Марк Уэббер и его супруга Энн Уэббер перестали выполнять функции его менеджеров.

Пилот «Макларена» и супруги Уэббер по обоюдному согласию решили расторгнуть сделку.

«Хотел бы поблагодарить Марка и Энн за всю их поддержку и советы на протяжении многих лет. Их менеджмент был бесценным, особенно в начале моей карьеры в Ф-1. Желаю им всего наилучшего в будущем», — написал Пиастри в социальных сетях.

Новый менеджмент гонщика ещё не объявлен.