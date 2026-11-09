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Оскар Пиастри расторг контракт с Марком Уэббером, который был его менеджером

Оскар Пиастри расторг контракт с Марком Уэббером, который был его менеджером
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25-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, выступающий за команду «Макларен», на своих страницах в социальных сетях объявил, что бывший пилот «Королевских гонок» Марк Уэббер и его супруга Энн Уэббер перестали выполнять функции его менеджеров.

Пилот «Макларена» и супруги Уэббер по обоюдному согласию решили расторгнуть сделку.

«Хотел бы поблагодарить Марка и Энн за всю их поддержку и советы на протяжении многих лет. Их менеджмент был бесценным, особенно в начале моей карьеры в Ф-1. Желаю им всего наилучшего в будущем», — написал Пиастри в социальных сетях.

Новый менеджмент гонщика ещё не объявлен.

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