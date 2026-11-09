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Марк Уэббер отреагировал на прекращение сотрудничества с Оскаром Пиастри

Марк Уэббер отреагировал на прекращение сотрудничества с Оскаром Пиастри
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Бывший пилот Формулы-1 из Австралии Марк Уэббер отреагировал на прекращение сотрудничества со своим соотечественником Оскаром Пиастри («Макларен»), чьим менеджером он был.

«Гордимся тем, что сыграли ключевую роль в годы становления карьеры Оскара и поместили его в Ф-1, чтобы он мог так рано бороться за титул. После нашего сокращённого участия в уикендах в этом сезоне мы все вместе пришли к согласию, что сейчас подходящее время прекратить наше сотрудничество.

Это позволит Оскару развивать свои достижения в рамках новой управленческой структуры, а нам — начать наши новые проекты. Желаем Оскару всего наилучшего в долгой и успешной карьере», — приводит слова Уэббера RacingNews365.

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