Боттас отреагировал на пропуск гонки Гран-при Бразилии из-за заклинившей гайки колеса

Вице-чемпион мира и пилот «Кадиллака» финн Валттери Боттас прокомментировал сход с гонки Гран-при Бразилии.

«Жаль, что не смогли выйти на старт. Перед выездом на стартовую решётку хотели поменять шину, но не смогли открутить гайку на заднем правом колесе. Пока не знаем причину, но сделаем выводы. Будем надеяться, что мы с этим больше не столкнёмся. По крайней мере, в квалификации временами нам удавалось показывать неплохой темп. Перестроимся перед заключительными гонками и сосредоточимся на том, чтобы завершить сезон на мажорной ноте», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кадиллака».

Материалы по теме Боттас назвал слухи о своём неопределённом будущем досадными помехами

Боттас едет на велосипеде из Малайзии в Сингапур