Ферстаппен — об этапах на Ближнем Востоке: доверяю ФИА и Ф-1. Иначе бы стал политиком

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о неясности по поводу финальных этапов сезона на Ближнем Востоке.

«В MotoGP, конечно, оказались там на пару недель раньше нас. Так что я понимаю, что у них со своей стороны больше вопросов. Но в конечном итоге я доверяю тому, что ФИА и Формула-1 примут правильное решение. Это единственное, на что можно положиться.

Да, я слежу за новостями. Но ты ведь знаешь только 10% того, что происходит в мире. Так что я никогда не придаю этому большого значения. И вообще совершенно не вмешиваюсь в политику. Иначе я бы стал политиком. Будем надеяться, что, конечно, это не выйдет из-под контроля. Не только для нас, но и для всех», — приводит слова Ферстаппена Formule1.