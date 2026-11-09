LADA Sport ROSNEFT победила в финале чемпионата России по ралли-рейдам

LADA Sport ROSNEFT стала победителем прошедшего на трассах Северного Кавказа финального этапа чемпионата России по ралли-рейдам в личном и командном зачётах.

Экипаж в составе Михаила Митяева и Егора Охотникова на прототипе LADA Niva Sport Turbo одержал победу в зачёте «Рейд спорт» гонки «Грозный» в Чеченской республике. Победу в командном зачёте финального этапа сезона LADA Sport ROSNEFT принесли очки, заработанные Леонидом Панфиловым и Станиславом Кудиновым в категории «Т2».

За три дня гонки «Грозный» участники преодолели более 600 километров по пересеченной местности и дорогам региона.

«Роснефть» является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда завоевала 49 чемпионских титулов в различных дисциплинах автоспорта. В 2026-м LADA Sport ROSNEFT представлена в дисциплинах картинга, кольцевых гонок и ралли-рейдов.