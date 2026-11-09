15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Чуть не угробил команду». Хаджар — о проблемах на пит-стопе ГП Бразилии

«Чуть не угробил команду». Хаджар — о проблемах на пит-стопе ГП Бразилии
Комментарии

22-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал об опасной ситуации, в которой оказался во время пит-стопа во второй части гонки Гран-при Бразилии, где по итогам заезда финишировал на третьей позиции.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Я чуть не угробил команду. Видел, что [Андреа Кими Антонелли перед пит-стопом] оказывает на меня сильное давление, а я ехал как по льду, он тоже скользил. Я чуть не влетел в своих механиков, когда заезжал на пит-стоп, но они проделали фантастическую работу. Они сохранили спокойствие, и пит-стоп был быстрым, так что огромное спасибо ребятам», — приводит слова Хаджара RacingNews365.