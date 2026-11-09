«Чуть не угробил команду». Хаджар — о проблемах на пит-стопе ГП Бразилии

22-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал об опасной ситуации, в которой оказался во время пит-стопа во второй части гонки Гран-при Бразилии, где по итогам заезда финишировал на третьей позиции.

«Я чуть не угробил команду. Видел, что [Андреа Кими Антонелли перед пит-стопом] оказывает на меня сильное давление, а я ехал как по льду, он тоже скользил. Я чуть не влетел в своих механиков, когда заезжал на пит-стоп, но они проделали фантастическую работу. Они сохранили спокойствие, и пит-стоп был быстрым, так что огромное спасибо ребятам», — приводит слова Хаджара RacingNews365.