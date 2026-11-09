15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Позиция юридически несостоятельна». В «Росгонках» отреагировали на иск от Формулы-1

«Позиция юридически несостоятельна». В «Росгонках» отреагировали на иск от Формулы-1
Комментарии

Генеральный директор АНО «Росгонки» Ирина Аурениус прокомментировала информацию о встречном иске Formula One World Championship Ltd, британской компании-промоутера Формулы-1, к АНО «Росгонки», организатору Гран-при России. Дело рассматривается в Высоком суде Англии и Уэльса. Сумма требований не раскрывается.

«Росгонки» обратились в английский суд после того, как Формула-1 отменила проведение Гран-при России в 2022 году и так и не вернула ранее полученные за его организацию средства. Мы убеждены, что законных оснований удерживать эти деньги у Формулы-1 нет, добиваемся их возврата.

В ответ Формула-1 предъявила встречный иск, который мы считаем совершенно необоснованным. Формула-1 самостоятельно приняла решение об отмене Гран-при России и расторгла договор с АНО «Росгонки», а теперь не только удерживает деньги за гонку 2022 года, но и требует оплаты последующего периода, хотя Гран-при России больше не проводился.

На наш взгляд, такая позиция юридически несостоятельна. Мы будем настаивать на полном отклонении встречного иска», – отметила Аурениус в заявлении для СМИ.

Материалы по теме
Источник: Формула-1 потребовала от «Росгонок» оплату за отменённые Гран-при России
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android