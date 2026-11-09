«Позиция юридически несостоятельна». В «Росгонках» отреагировали на иск от Формулы-1

Генеральный директор АНО «Росгонки» Ирина Аурениус прокомментировала информацию о встречном иске Formula One World Championship Ltd, британской компании-промоутера Формулы-1, к АНО «Росгонки», организатору Гран-при России. Дело рассматривается в Высоком суде Англии и Уэльса. Сумма требований не раскрывается.

«Росгонки» обратились в английский суд после того, как Формула-1 отменила проведение Гран-при России в 2022 году и так и не вернула ранее полученные за его организацию средства. Мы убеждены, что законных оснований удерживать эти деньги у Формулы-1 нет, добиваемся их возврата.

В ответ Формула-1 предъявила встречный иск, который мы считаем совершенно необоснованным. Формула-1 самостоятельно приняла решение об отмене Гран-при России и расторгла договор с АНО «Росгонки», а теперь не только удерживает деньги за гонку 2022 года, но и требует оплаты последующего периода, хотя Гран-при России больше не проводился.

На наш взгляд, такая позиция юридически несостоятельна. Мы будем настаивать на полном отклонении встречного иска», – отметила Аурениус в заявлении для СМИ.