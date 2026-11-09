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«Фернандо Алонсо был быстрее нас». Вассёр объяснил проблемы «Феррари» на ГП Бразилии

«Фернандо Алонсо был быстрее нас». Вассёр объяснил проблемы «Феррари» на ГП Бразилии
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил проблемы коллектива на Гран-при Бразилии, где Шарль Леклер финишировал восьмым, а Льюис Хэмилтон — девятым.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Не думаю, что дело в трассе, которая не подходит машине. Полагаю, потенциала было больше, но, зная также о штрафах, подход к квалификации был другим. Я не хочу вдаваться в технические детали, но, безусловно, речь во многом идёт о температуре шин и различных фазах гонки, или об определённых условиях, в которых нам тяжелее. Была огромная разница между началом отрезка Шарля на «софте» и последними кругами, когда он был почти так же быстр, как пилоты на свежих шинах.

Как обычно, когда у тебя есть проблема с шинами, её влияние всегда сильно больше, чем характеристик машины или обновлений. Ты можешь привозить обновление хоть каждые выходные. Если же ты не находишься в правильном окне работы с шинами, ты этого не замечаешь, потому что величина эффекта почти нивелирует эффект от обновления или характеристик трассы. В эти выходные, думаю, в некоторых случаях нам удавалось быть конкурентоспособными, а в других мы были очень далеко.

Но Фернандо Алонсо на промежуточных шинах был быстрее нас после первого круга. Возможно, мы были слишком агрессивны. Думаю, это сочетание факторов: проблема максимальной скорости, трудность с приведением шин в правильную температуру и нахождение в глубине пелотона. Когда ты там, тебе тяжело, пытаешься найти обходной путь через стратегию, но это непросто», — приводит слова Вассёра Autoracer.

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