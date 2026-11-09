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Оруджев объяснил, почему Леклера правильно наказали за контакт с Лоусоном

Оруджев объяснил, почему Леклера правильно наказали за контакт с Лоусоном
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев объяснил, почему стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) правильно оштрафовали на пять секунд 29-летнего монегаска Шарля Леклера, представляющего команду «Феррари», за контакт с новозеландцем Лиамом Лоусоном из коллектива «Рейсинг Буллз» во время гонки Гран-при Бразилии.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

— Верно ли наказали Леклера за контакт с Лоусоном перед обгоном?
— Да, вер