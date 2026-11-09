Оруджев объяснил, почему Леклера правильно наказали за контакт с Лоусоном

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев объяснил, почему стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) правильно оштрафовали на пять секунд 29-летнего монегаска Шарля Леклера, представляющего команду «Феррари», за контакт с новозеландцем Лиамом Лоусоном из коллектива «Рейсинг Буллз» во время гонки Гран-при Бразилии.

— Верно ли наказали Леклера за контакт с Лоусоном перед обгоном?

— Да, вер