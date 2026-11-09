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Оруджев указал на вероятную ошибку «Феррари», ударившую по темпу Хэмилтона

Оруджев указал на вероятную ошибку «Феррари», ударившую по темпу Хэмилтона
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев объяснил, как команда Формулы-1 «Феррари» могла ошибиться с шинами на машине Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

— Что Хэмилтон сделал не так на первых кругах, что у него износились шины?
— Скорее всего, перекачали колёса и вылетели из рабочего окна. В целом очень частая ошибка на промежуточной и дождевой резине. Потому что это немного лотерея: накачаешь мало, а воды много — они не включатся. Накачаешь много — будет хороший пик, а потом — быстрый спад. Видимо, это и произошло. Конечно, и сам Льюис в теории мог переатаковать, но они не первый день работают, каждый пилот п