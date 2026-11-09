Оруджев указал на вероятную ошибку «Феррари», ударившую по темпу Хэмилтона

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Lamborghini Super Trofeo Егор Оруджев объяснил, как команда Формулы-1 «Феррари» могла ошибиться с шинами на машине Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии.

— Что Хэмилтон сделал не так на первых кругах, что у него износились шины?

— Скорее всего, перекачали колёса и вылетели из рабочего окна. В целом очень частая ошибка на промежуточной и дождевой резине. Потому что это немного лотерея: накачаешь мало, а воды много — они не включатся. Накачаешь много — будет хороший пик, а потом — быстрый спад. Видимо, это и произошло. Конечно, и сам Льюис в теории мог переатаковать, но они не первый день работают, каждый пилот п