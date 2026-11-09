Оруджев — о дебюте Камары: в плане условий всё сложилось против него, хуже не придумаешь

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о дебюте бразильца Рафаэла Камары в Формуле-1 на минувшем Гран-при Бразилии.

«Сложные условия. Вернее — хуже не придумать. Сухие тренировки, а потом — дождь. Он никогда не ездил по дождю — и сразу в квалификацию. С трассой, как он сам сказал, тоже не был знаком. Так что чего-то ожидать было сложно. Хуже только микс, который получили в гонке. У тебя нет опыта, как живёт резина, сколько на промежуточной можно атаковать, чтобы она не перегрелась. Когда можно перейти так, чтобы слик включился. А мы видели, что круг позже — и разница большая. В общем, в плане условий всё сложилось против него, так что я бы никак его гонку не оценивал», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».