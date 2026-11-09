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Оруджев — о решении Хэмилтона не ехать в боксы: зачем ещё натягивать отношения с командой?

Оруджев — о решении Хэмилтона не ехать в боксы: зачем ещё натягивать отношения с командой?
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал решение семикратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона не заезжать в боксы на минувшем Гран-при Бразилии, несмотря на призыв команды.

«Оценю его плохо. И так с командой не всё гладко, и Хэмилтон проезжал мимо, когда звали в Сингапуре. А здесь и так далеко едете — зачем ещё натягивать отношения?» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Ранее стали известны радиопереговоры между Хэмилтоном и его гоночным инженером на Гран-при Бразилии.

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Речь Льюиса Хэмилтона после первой победы в «Феррари»: