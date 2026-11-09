Вассёр высоко оценил дебют Камары в Гран-при Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высоко оценил дебют в основной гонке 21-летнего бразильского юниора итальянцев Рафаэла Камары за рулём машины «Хаас» на Гран-при Бразилии.

«Он проехал выдающийся круг в начале квалификации и завершал круг, который был бы исключительным. Но, честно говоря, начинать в Формуле-1, когда это твой первый Гран-при, и сталкиваться с такими условиями, вынужденно используя промежуточные шины, дождевые и мягкие в одной и той же квалификации и в одной и той же гонке, — это огромное давление.

В гонке условия были крайне холодными. Вероятно, это был самый трудный уикенд, с которым он мог столкнуться, но, думаю, он выступил очень хорошо. Темп, показанный вчера, был впечатляющим», — приводит слова Вассёра Auto