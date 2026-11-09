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Вассёр высоко оценил дебют Камары в Гран-при Формулы-1

Вассёр высоко оценил дебют Камары в Гран-при Формулы-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высоко оценил дебют в основной гонке 21-летнего бразильского юниора итальянцев Рафаэла Камары за рулём машины «Хаас» на Гран-при Бразилии.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Он проехал выдающийся круг в начале квалификации и завершал круг, который был бы исключительным. Но, честно говоря, начинать в Формуле-1, когда это твой первый Гран-при, и сталкиваться с такими условиями, вынужденно используя промежуточные шины, дождевые и мягкие в одной и той же квалификации и в одной и той же гонке, — это огромное давление.

В гонке условия были крайне холодными. Вероятно, это был самый трудный уикенд, с которым он мог столкнуться, но, думаю, он выступил очень хорошо. Темп, показанный вчера, был впечатляющим», — приводит слова Вассёра Auto