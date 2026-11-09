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«Опустошён». Льюис Хэмилтон подвёл итоги выступления на Гран-при Бразилии

«Опустошён». Льюис Хэмилтон подвёл итоги выступления на Гран-при Бразилии
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Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон подвёл итоги выступления на Гран-при Бразилии, где стал девятым.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Опустошён вчерашней гонкой, особенно тем, как она закончилась. Всё началось хорошо, но затем возникли проблемы с шинами и избыточной поворачиваемостью. Условия сильно всё усложнили. Я отдал все силы, однако на этом уикенде у нас просто не было темпа. Мы разберёмся в причинах и вернёмся в борьбу в следующей гонке.

Команда невероятно усердно работала над машиной на протяжении всех выходных, и я благодарен за каждое усилие. В конечном итоге эта была не та гонка, которую мы хотели провести, особенно перед публикой в Бразилии. Спасибо вам, как и всегда, за вашу энергию и поддержку. Это место занимает особенное место в моём сердце. Любовь, которую вы даёте мне, я возвращаю вам», — написал Хэмилтон в социальных