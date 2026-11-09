«Опустошён». Льюис Хэмилтон подвёл итоги выступления на Гран-при Бразилии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон подвёл итоги выступления на Гран-при Бразилии, где стал девятым.

«Опустошён вчерашней гонкой, особенно тем, как она закончилась. Всё началось хорошо, но затем возникли проблемы с шинами и избыточной поворачиваемостью. Условия сильно всё усложнили. Я отдал все силы, однако на этом уикенде у нас просто не было темпа. Мы разберёмся в причинах и вернёмся в борьбу в следующей гонке.

Команда невероятно усердно работала над машиной на протяжении всех выходных, и я благодарен за каждое усилие. В конечном итоге эта была не та гонка, которую мы хотели провести, особенно перед публикой в Бразилии. Спасибо вам, как и всегда, за вашу энергию и поддержку. Это место занимает особенное место в моём сердце. Любовь, которую вы даёте мне, я возвращаю вам», — написал Хэмилтон в социальных