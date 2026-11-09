На этапе WEC в Монце перепутали название гонки на церемонии награждения

На финальном этапе WEC в Монце организаторы допустили ошибку на церемонии награждения: на заднем плане была указана надпись «6 часов Барселоны» вместо «6 часов Монцы». Инцидент произошёл на следующий день после похожей ошибки на Гран-при Бразилии, где на подиуме вместо названия этапа Формулы-1 было указано «Гран-при Мексики».

Гонку в Монце выиграл экипаж «Кадиллака» №38 в составе Джека Эйткена, Себастьена Бурде и Эрла Бамбера. Второй финишировала «Альпин» №36 Виктора Мартинса и Жюля Гунона, третьим — «БМВ» №20 Робина Фряйнса, Рене Раста и Шелдона ван дер Линде.

Титул WEC в личном зачёте завоевали Рё Хиракава, Брендон Хартли и Себастьен Буэми на «Тойоте» №8. Хиракава на прошлой неделе дебютировал в Формуле-1, заменив Эстебана Окона в «Хаасе» на Гран-при Мексики, и финишировал 10-м, набрав одно очко.