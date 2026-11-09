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Стелла — о Норрисе: определённо один из лучших пилотов на стартовой решётке

Стелла — о Норрисе: определённо один из лучших пилотов на стартовой решётке
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высоко оценил выступление пилота команды Ландо Норриса на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу, отметив его умение адаптироваться к меняющимся условиям трассы.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Когда Ландо выступает на своём максимуме, он определённо один из лучших пилотов на стартовой решётке. Мы видели это в таких условиях, как во время квалификации. Когда условия постоянно меняются, он не впервые оказывается одним из самых быстрых в поиске предела возможностей машины. Мы увидели это и в гонке, когда состояние трассы было промежуточным между сухим и мокрым. Именно в этот момент он, вероятно, отыгрывал у соперников больше всего времени.

Он очень тонко понимает, сколько сцепления доступно, и, я бы сказал, является разносторонним пилотом. С технической точки зрения ему ещё предстоит многому научиться в плане использования возможностей машины и адаптации к её балансу, ведь идеальной она никогда не будет. У вас никогда не будет идеальных условий, поэтому адаптивность, вероятно, одно из важнейших качеств пилота. Когда нужно понять, что лучше делать и как действовать, он настоящий ма