Ландо Норрис: «Макларен» пока не готов бороться за чемпионство

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что команде необходимо продолжать работу над машиной, чтобы вернуться к борьбе за чемпионство в сезоне-2027.

«Обновления, которые мы привезли на этот этап [в Бразилию], были отличными. Они сработали так, как и должны были. Если бы мы их не привезли, то отставали бы ещё сильнее. Но этого всё равно недостаточно. Нельзя сказать, что теперь мы всегда будем быстрее всех. В воскресенье результат зависел не только от этого. Важны правильная стратегия, хорошие пит-стопы, пилотаж и отсутствие ошибок. У меня была машина, позволявшая бороться за победу, и это очень важно. Команда проделала отличную работу.

Мы рады, что смогли привезти обновления, сделать шаг вперёд и завоевать поул и победу. Однако мы не настолько довольны, насколько могли бы быть, потому что понимаем: мы всё ещё недостаточно хороши. Мы пока не на нужном уровне и ещё не до конца уверены в нашем пакете. Постепенно приближаемся к этому, но хотели бы двигаться быстрее. Мы знаем, что нам ещё предстоит много работы, и пока не готовы бороться за чемпионство. Я горжусь тем, что делает команда, однако все мы понимаем: нам нужно продолжать работать», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.