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Лоран Мекис — о Максе Ферстаппене: регулярно превосходит данные симуляций

Лоран Мекис — о Максе Ферстаппене: регулярно превосходит данные симуляций
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Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высоко оценил выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. Нидерландец отыграл 19 позиций и финишировал вторым, хотя стартовал с 21-го места.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Как всегда, ни одна симуляция в мире не предсказала бы, что ты поднимешься с 21-го на второе место или отыграешь 14 позиций за пять кругов. Ни одна симуляция не способна на такое. Так что он регулярно превосходит данные симуляций.

Конечно, штраф нас расстроил, поскольку в пятницу и утром в субботу темп выглядел хорошим. То же самое можно было сказать и в некоторой степени о первом сегменте квалификации, когда мы всё-таки выпустили его на трассу. Но это часть игры. Легко забыть, что для нас это первый год с собственной силовой установкой, и ребята проделывают невероятную работу. В эти выходные Макс впервые получил штраф за замену компонентов. Таковы обстоятельства. Мы не планировали этого. В пятницу возникла небольшая проблема, которая вынудила нас пойти на замену», — приводит слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.

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