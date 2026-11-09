Алексей Попов оценил победу Норриса и прорыв Ферстаппена на Гран-при Бразилии

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов подвёл итоги Гран-при Бразилии в Сан-Паулу, отметив уверенную победу пилота «Макларена» Ландо Норриса, прорыв четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена с 21-го места и борьбу напарника Макса по «Ред Булл» Исака Хаджара за подиум.

«Ландо Норрис второй год подряд выигрывает Гран-при Сан-Паулу. Вначале влажно на трассе, потом — сухо, и в конце опять пошёл дождь. Различные тактические схемы. Как надо было выжить на первых кругах? И он не упирался. Он пропустил, пропустил прямо на старте вперёд Андреа Кими Антонелли и даже Лиама Лоусона на «Рейсинг Буллз». Но не потерял самообладание. После фазы пит-стопов, перейдя на «слики», машина поехала лучше. И когда у остальных