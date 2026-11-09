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Алексей Попов оценил победу Норриса и прорыв Ферстаппена на Гран-при Бразилии

Алексей Попов оценил победу Норриса и прорыв Ферстаппена на Гран-при Бразилии
Комментарии

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов подвёл итоги Гран-при Бразилии в Сан-Паулу, отметив уверенную победу пилота «Макларена» Ландо Норриса, прорыв четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена с 21-го места и борьбу напарника Макса по «Ред Булл» Исака Хаджара за подиум.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Ландо Норрис второй год подряд выигрывает Гран-при Сан-Паулу. Вначале влажно на трассе, потом — сухо, и в конце опять пошёл дождь. Различные тактические схемы. Как надо было выжить на первых кругах? И он не упирался. Он пропустил, пропустил прямо на старте вперёд Андреа Кими Антонелли и даже Лиама Лоусона на «Рейсинг Буллз». Но не потерял самообладание. После фазы пит-стопов, перейдя на «слики», машина поехала лучше. И когда у остальных