Трэвис Скотт опубликовал фотографию Арвида Линдблада. Причиной могли стать кроссовки

Американский рэпер Трэвис Скотт опубликовал в социальной сети фотографию новичка «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада после Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

Публикация музыканта Фото: Из личного архива Трэвиса Скотта

Скотт разместил снимок в понедельник, 9 ноября. На фотографии Линдблад запечатлён во время парада пилотов перед гонкой в Бразилии. Рэпер обрезал изображение так, чтобы в кадре остался только британец, и добавил подпись: «Парень готовится». Линдблад поделился публикацией в своём аккаунте, сопроводив её двумя эмодзи кактуса — отсылкой к музыкальному лейблу Cactus Jack, основанному Скоттом.