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Трэвис Скотт опубликовал фотографию Арвида Линдблада. Причиной могли стать кроссовки

Трэвис Скотт опубликовал фотографию Арвида Линдблада. Причиной могли стать кроссовки
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Американский рэпер Трэвис Скотт опубликовал в социальной сети фотографию новичка «Рейсинг Буллз» Арвида Линдблада после Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
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Публикация музыканта

Публикация музыканта

Фото: Из личного архива Трэвиса Скотта

Скотт разместил снимок в понедельник, 9 ноября. На фотографии Линдблад запечатлён во время парада пилотов перед гонкой в Бразилии. Рэпер обрезал изображение так, чтобы в кадре остался только британец, и добавил подпись: «Парень готовится». Линдблад поделился публикацией в своём аккаунте, сопроводив её двумя эмодзи кактуса — отсылкой к музыкальному лейблу Cactus Jack, основанному Скоттом.