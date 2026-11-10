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Стоффель Вандорн вернётся в Формулу-E в составе «Ягуара»

Стоффель Вандорн вернётся в Формулу-E в составе «Ягуара»
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«Ягуар» объявил о подписании контракта со Стоффелем Вандорном на сезон-2027 чемпионата Формулы-E. Бельгиец займёт место Митча Эванса и выступит за команду в дебютном сезоне нового поколения машин Gen4.

Вандорн возвращается на стартовую решётку после годичного перерыва. В 2022 году он стал чемпионом мира в составе Mercedes-EQ, а также помог команде дважды подряд выиграть командный зачёт. За карьеру в Формуле-E бельгиец одержал четыре победы.

В сезонах-2023 и 2024 Вандорн выступал за DS Penske, после чего перешёл в Maserati. Неудачный сезон-2025 оставил гонщика без места в чемпионате. В 2026 году он работал резервным и тестовым пилотом «Ягуара» и принимал активное участие в разработке новой машины команды — I-Type 08. В следующем сезоне бельгиец будет выступать под номером 5.

Напарником бельгийца станет Антониу Феликс да Кошта. Вместе гонщики провели 264 гонки в Формуле-E, одержали 18 побед, 49 раз поднимались на подиум и завоевали 16 поул-позиций. Оба также выигрывали чемпионат мира.

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