Ландо Норрис объяснил, как повредил ухо во время празднования победы в Бразилии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, как повредил ухо во время празднования победы на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. После церемонии награждения болельщики заметили, что заряд пиротехники задел его ухо.

«Моё ухо в порядке, спасибо, что спросили! Все спрашивают: «Зачем ты в это врезался?» Всё потому, что мне брызнули шампанским в глаза, и я ничего не видел. Я не понимал, куда иду. Не думаю, что люди осознают, насколько сильно щиплет и болит, когда шампанское попадает в глаза.

Я не понимал, куда двигаюсь, и вдруг почувствовал, что на ухе стало довольно тепло. Я не мог этого видеть, поэтому просто почувствовал. К тому же я уже был в шоке от того, что моя бутылка разбилась впервые в жизни. Но боли не было. Думаю, я просто почувствовал что-то на ухе и подумал, что это муха», — рассказал Норрис во время своего стрима.