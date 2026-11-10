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Ландо Норрис объяснил, как повредил ухо во время празднования победы в Бразилии

Ландо Норрис объяснил, как повредил ухо во время празднования победы в Бразилии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил, как повредил ухо во время празднования победы на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. После церемонии награждения болельщики заметили, что заряд пиротехники задел его ухо.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Моё ухо в порядке, спасибо, что спросили! Все спрашивают: «Зачем ты в это врезался?» Всё потому, что мне брызнули шампанским в глаза, и я ничего не видел. Я не понимал, куда иду. Не думаю, что люди осознают, насколько сильно щиплет и болит, когда шампанское попадает в глаза.

Я не понимал, куда двигаюсь, и вдруг почувствовал, что на ухе стало довольно тепло. Я не мог этого видеть, поэтому просто почувствовал. К тому же я уже был в шоке от того, что моя бутылка разбилась впервые в жизни. Но боли не было. Думаю, я просто почувствовал что-то на ухе и подумал, что это муха», — рассказал Норрис во время своего стрима.

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