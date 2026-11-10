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Президент ФИА предложил отменить возрастные ограничения для руководителей организации

Президент ФИА предложил отменить возрастные ограничения для руководителей организации
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем намерен отменить возрастные ограничения для кандидатов на руководящие должности в организации. Соответствующее предложение планируют вынести на утверждение Генеральной ассамблеи, которая состоится в следующем месяце в Шанхае. Об этом сообщает BBC со ссылкой на документ, подготовленный для голосования.

Согласно действующему уставу ФИА, кандидатам в президентскую команду не может быть больше 75 лет. Ограничение в 70 лет ввели в 2023 году, во время первого президентского срока бен Сулайема, а в 2024-м повысили возрастной порог до 75 лет.

В ФИА объяснили инициативу стремлением предоставить организациям возможность выбирать кандидатов независимо от их возраста. Представитель федерации заявил, что возрастные ограничения исключают претендентов на основании даты рождения, не учитывая их опыт, квалификацию и способности. При этом изменение вступит в силу только в случае одобрения Генеральной ассамблеей.

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