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Джордж Расселл готовит объявление, связанное с картингом

Джордж Расселл готовит объявление, связанное с картингом
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл анонсировал скорое объявление, связанное с картингом. В понедельник, 9 ноября, гонщик опубликовал в социальной сети видео, в котором рассказал о первых шагах в автоспорте. Ролик сопровождают кадры его выступлений в картинге в детстве, а в конце появляется дата — 12 ноября 2026 года.

«Картинг занимал огромную часть моей жизни. Я вырос на гоночной трассе: до меня картингом занимался мой старший брат Бенджи, а сам я начал регулярно выступать в семь лет. Мне понравилось с самого начала. Помню тот невероятный прилив адреналина, который испытывал за рулём карта. Тогда я понял, что хочу стать гонщиком.

Картинг научил меня основам гонок и помог стать тем пилотом, которым я являюсь сейчас. Мечты не сбываются за одну ночь, но благодаря упорной работе, целеустремлённости и подходящей возможности у каждого есть шанс. Теперь пришло время отплатить спорту, который так много мне дал», — рассказал Расселл.

Публикация появилась совместно с новым аккаунтом под названием GR63 Academy. Это породило предположения, что британец собирается объявить о создании собственной картинговой команды или гоночной академии. Сам Расселл пока не раскрыл подробностей.

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