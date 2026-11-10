Etihad Airways представила самолёт Boeing 787 в ливрее «Макларена»

Авиакомпания Etihad Airways оформила один из своих самолётов Boeing 787 Dreamliner в фирменных цветах команды «Макларен». Это первый случай, когда ливрея коллектива Формулы-1 появилась на широкофюзеляжном пассажирском самолёте.

Специальную окраску представили 9 ноября на мероприятии в инженерном центре Etihad в Абу-Даби. Презентация самолёта также вошла в Книгу рекордов Гиннесса: организаторы установили рекорд по использованию самого большого цельного полотна для подобного раскрытия объекта.

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Самолёт получил узнаваемые элементы оформления «Макларена», включая папайевый цвет. Он будет выполнять рейсы по международной маршрутной сети Etihad, связывающей Абу-Даби с городами Европы, Азии и других регионов. Среди направлений — Дублин, Милан, Вена, Бали, Бангкок и Дели.

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Фото: Пресс-служба «Макларена»

Etihad Airways стала официальным партнёром команды «Макларен» в Формуле-1 и гиперкарной программы «Макларена» в сезоне-2026. Логотипы авиакомпании также размещены на болидах MCL40, в том числе на заднем антикрыле и защитной дуге «гало», а также на шлемах пилотов.