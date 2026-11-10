В Бразилии Джордж Расселл покинул пресс-конференцию ФИА до её окончания

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл досрочно ушёл с пресс-конференции Международной автомобильной федерации (ФИА) после квалификации Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. Британец был недоволен тем, что не смог побороться за поул-позицию, а его поведение впоследствии прокомментировал ведущий Том Кларксон.

В квалификации Расселл занял второе место. Во время решающей попытки гоночный инженер Маркус Дадли попросил его прервать круг после того, как на втором секторе британец встретил болид «Уильямса» Алекса Албона. Расселл считал, что его темпа хватило бы для поула, однако вскоре дождь усилился, и возможности улучшить результат уже не осталось.

Тогда пилот резко отреагировал в радиообмене с командой. По словам Кларксона, недовольство гонщика продолжилось и во время пресс-конференции.

«Он действительно покинул пресс-конференцию, пока она ещё продолжалась. С него было достаточно. Я задал ему вопрос о круге, который он не завершил по просьбе гоночного инженера Маркуса Дадли. Когда он устал отвечать на вопросы, то просто встал и ушёл. Я подумал: «Джордж, тебе нужно немного сбавить обороты, потому что это начинает тебя поглощать», — рассказал Кларксон в подкасте F1 Nation.

Он также упомянул ошибку Расселла в гонке, когда британец развернулся на пит-лейне. Кроме того, это был уже второй случай за неделю, когда пилот не выполнил все обязательства перед прессой.