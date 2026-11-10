Источник: «Кадиллаку» потребовалось шесть часов, чтобы снять колесо с машины Боттаса

Команде «Кадиллак» понадобилось около шести часов, чтобы снять правое заднее колесо с машины Валттери Боттаса после того, как финн не смог стартовать на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу из-за проблемы с гайкой. Об этом сообщает фан-аккаунт команды в социальной сети Х.

Перед началом гонки механики пытались заменить комплект шин, однако гайку правого заднего колеса не удалось открутить. В «Кадиллаке» объяснили, что резьба была повреждена, а в итоге грани гайки сорвались. Из-за этого Боттас не смог принять старт.

Ситуация напомнила эпизод на Гран-при Монако 2021 года, когда финн выступал за «Мерседес». Тогда из-за неисправности гайковёрта механики не смогли снять правое переднее колесо с его машины во время пит-стопа. Боттас сошёл с дистанции, а на снятие колеса на базе команды в Брэкли потребовалось почти 43 часа.