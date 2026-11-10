15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: «Кадиллаку» потребовалось шесть часов, чтобы снять колесо с машины Боттаса

Источник: «Кадиллаку» потребовалось шесть часов, чтобы снять колесо с машины Боттаса
Комментарии

Команде «Кадиллак» понадобилось около шести часов, чтобы снять правое заднее колесо с машины Валттери Боттаса после того, как финн не смог стартовать на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу из-за проблемы с гайкой. Об этом сообщает фан-аккаунт команды в социальной сети Х.

Перед началом гонки механики пытались заменить комплект шин, однако гайку правого заднего колеса не удалось открутить. В «Кадиллаке» объяснили, что резьба была повреждена, а в итоге грани гайки сорвались. Из-за этого Боттас не смог принять старт.

Ситуация напомнила эпизод на Гран-при Монако 2021 года, когда финн выступал за «Мерседес». Тогда из-за неисправности гайковёрта механики не смогли снять правое переднее колесо с его машины во время пит-стопа. Боттас сошёл с дистанции, а на снятие колеса на базе команды в Брэкли потребовалось почти 43 часа.

Читать далее:
Боттас отреагировал на пропуск гонки Гран-при Бразилии из-за заклинившей гайки колеса