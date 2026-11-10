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Оскар Пиастри расторг контракт с модельным агентством IMG Models — Лимаше

Оскар Пиастри расторг контракт с модельным агентством IMG Models — Лимаше
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри расторг контракт с модельным агентством IMG Models. Об этом сообщает в своём аккаунте в социальной сети Х французский журналист Марк Лимаше, автор ежегодника Business Book GP.

Соглашение было подписано в июле 2025 года. По информации источника, сотрудничество должно было помочь австралийцу привлечь внимание люксовых брендов. Однако Пиастри решил изменить свой публичный образ, сделав его более элитарным.

Днём ранее стало известно, что Пиастри и супруги Марк и Энн Уэббер по обоюдному согласию прекратили сотрудничество. Бывший пилот Формулы-1 и его жена на протяжении нескольких лет выполняли функции менеджеров австралийца.

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